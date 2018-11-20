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В Україні власники "євроблях" масово перекривають дороги

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 12:28
В Україні власники "євроблях" масово перекривають дороги
Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рух перекрито на дорогах в 12 областях України

В Україні у зв'язку з акціями протесту водіїв авто з іноземною реєстрацією, які проходять у різних областях країни, перекрито рух транспорту на автодорогах державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

Волинська область

З 10:00 перекрито рух на а / д М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгинінок Луцького району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 11:00 перекрито рух на а / д М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Житомирська область

З 10:00 перекрито рух на а / д М-06 Київ - Чоп, км 133 + 950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Закарпатська область

З 11:00 перекрито рух на а / д М-06 Київ - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Кіровоградська область

З 10:20 перекрито рух транспорту на а / д М-06 Київ - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадів Миколаївського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Львівська область

З 10:20 перекрито рух транспорту на а / д М-06 Київ - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадів Миколаївського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 11:00 перекрито рух транспорту на а / д М-06 Київ - Чоп, км 500 + 900 (с. Старий Милятин Буського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Миколаївська область

З 10:30 перекрито рух транспорту на а / д Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км 224 + 700 (виїзд з Миколаєва, біля АЗС WOG), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Одеська область

З 10:00 перекрито рух на а / д М-05 Київ - Одеса, км 450 + 500 (лівий проїзд), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 9:20 перекрито рух на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 332 + 350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Рівненська область

З 10:00 частково перекрито рух на а / д М-06 Київ - Чоп км 322 (біля АЗС "Сокар"), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

З 10:00. частково перекрито рух на а / д М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 307, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Тернопільська область

З 11:00 частково перекрито рух на а / д М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 154 шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Харківська область

З 10:00 перекрито рух на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 515 - км 516, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Херсонська область

З 10:00 частково перекрито рух на а / д М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 206, шляхом безперервного руху по пішохідному переході.

З 10:30 перекрито рух на а / д Р-47 Херсон - Каховка - Генічеськ, км +57, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Хмельницька область

З 10:00 перекрито рух на а / д Н-03 Житомир - Чернівці, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подільського району) та Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів, км 249 + 320 (р. Шепетівка) шляхом безперервного руху по пішохідним переходам.

Черкаська область

З 10:00 перекрито рух на а / д М-05 Київ - Одеса, км 210, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсивний рух транспорту.

З 11:00 перекрито рух на а / д Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань, км 11 (с. Благодатне), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсивний рух транспорту.

Нагадаємо, сьогодні також на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" проходить акція власників "евроблях". У Держприкордонслужбі повідомили, що акція почалася ще вчора на дорозі біля прикордонного пункту, тривала в ніч на 20 листопада. Через те, що активісти перекривали дорогу, виникали складності з під'їздом до пункту пропуску.

Додамо, що у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

В Одесі близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі.

 

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