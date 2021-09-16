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В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок, - Минздрав

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Четверг 16 сентября 2021 12:56
В Украине ужесточат ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок, - Минздрав Фото: Минздрав хочет усиления ответственности за подделку COVID-сертификатов (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Готовится законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов. Среди них - свидетельства о вакцинации, а также справки о противопоказаниях к прививке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Минздраве констатируют, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупках подделок документов. Это - преступление и наказывается законом, а люди с фальшивыми документами представляют угрозу для здоровья и жизни других.

"Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразил коронавирусной болезнью старушку или старика, беременную женщину или онкобольного, последствия ее действий могут быть крайне тяжелые", - отмечают в министерстве.

Сейчас Минздрав вместе с полицией и СБУ работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, все они тщательно расследуются.

"Сейчас готовится законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов", - сообщили в Минздраве.

Граждан просят сообщать в полицию о случаях продажи поддельных документов о вакцинации.

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