В Украине ужесточат ответственность за нарушения в градостроительстве

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Согласно документу, целью этого законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.

Так, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, чтобы исключить их использование.

Проектом закона также предлагается усовершенствовать нормы об ответственности за подделку документов и внесение фальшивых сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.