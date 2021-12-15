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В Україні посилять відповідальність за порушення у містобудуванні

Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада схвалила у першому читанні законопроект № 5877 щодо посилення відповідальності за порушення у сфері містобудівної діяльності. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Згідно з документом, метою цього законопроекту є врівноваження дерегуляційних заходів, передбачених проектом закону, в частині актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а також збільшення відповідальності за злочини, передбачені відповідними кодексами.

Так, у випадку незаконного будівництва законопроектом вводиться тимчасовий арешт об’єктів, аби унеможливити їх використання.

Проектом закону також пропонується вдосконалити норми щодо відповідальності за підробку документів і внесення сфальшованих відомостей до електронної системи та посилити відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки і самочинне будівництво.

Нагадаємо, законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" запускає реформу містобудування та роботу Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

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