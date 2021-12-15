В Украине ужесточат ответственность за нарушения в градостроительстве
Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Согласно документу, целью этого законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.
Так, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, чтобы исключить их использование.
Проектом закона также предлагается усовершенствовать нормы об ответственности за подделку документов и внесение фальшивых сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.
Напомним, законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" запускает реформу градостроительства и работу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ДИАМ).