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В Украине ужесточат ответственность за нарушения в градостроительстве

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Киев, Среда 15 декабря 2021 11:26
В Украине ужесточат ответственность за нарушения в градостроительстве Фото: в Украине ужесточат ответственность за нарушения в градостроительстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Согласно документу, целью этого законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.

Так, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, чтобы исключить их использование.

Проектом закона также предлагается усовершенствовать нормы об ответственности за подделку документов и внесение фальшивых сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Напомним, законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" запускает реформу градостроительства и работу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ДИАМ).

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