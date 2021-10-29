ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов. В Раде раскрыли детали

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 21:49
В Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов. В Раде раскрыли детали Фото: в Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине планируют ужесточить наказание для людей, которые изготавливают или же используют поддельные COVID-документы. Некоторым будет грозить до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил Радуцкий, за многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить лишение свободы до 8 лет. В то же время в Украине также ужесточат наказание за использование соответствующих "документов".

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто изготавливает. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф - ред.) за 50 тысяч гривен”, - заявил Радуцкий.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассматривают актуальные на сегодняшний день вопросы, в частности, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев и эффективно ли наша власть борется с эпидемией.

Ответы на эти и другие вопросы дают Михаил Радуцкий, Евгений Комаровский, Борис Бриль и другие.


Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.


Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.


А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.


Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.


А еще предлагаем вам сильную речь Дмитрия Гордона, поразившую людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации Коронавирус
NEWS
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами