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В Україні посилять покарання за підробку COVID-документів. У Раді розкрили деталі

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П'ятниця 29 жовтня 2021 21:49
В Україні посилять покарання за підробку COVID-документів. У Раді розкрили деталі Фото: в Україні посилять покарання за підробку COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні планують посилити покарання для людей, які виготовляють, або ж використовують підроблені COVID-документи. Деяким загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Як відзначив Радуцький, за багаторазове порушення та виготовлення підроблених COVID-документів загрожуватиме позбавленням волі до 8 років. Водночас в Україні також посилять покарання за використання відповідних "документів".

"Якщо це багаторазове порушення щодо фальсифікації документів - це до 8 років позбавлення волі. Це що стосується тих, хто виготовляє. Для тих, хто користується, там адміністративна відповідальність також посилюється, там (штраф - ред.) за 50 тисяч гривень”, - заявив Радуцький.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розглядають актуальні на сьогодні питання, зокрема, чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців і чи ефективно наша влада бореться з епідемією.

Відповіді на ці та інші питання дають Михайло Радуцький, Євген Комаровський, Борис Бриль та інші.


Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.


Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.


А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.


Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.


А ще пропонуємо вам сильну промову Дмитра Гордона, що вразила людей.

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