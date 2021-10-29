Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Почему Украина задыхается?

В прямом эфире 29 октября обсудим:

Нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев?

Эффективно ли украинская власть борется с эпидемией?

Хватит ли больным в Украине кислорода?

Заслуживают ли тюрьмы продавцы и покупатели поддельных сертификатов вакцинации?

Почему Украина задыхается? Где украинским врачам брать кислород для больных коронавирусом? Почему руководство страны не позаботилось о кислороде заранее? Власть vs фальсификаторы COVID-сертификатов: нужно ли сажать в тюрьму продавцов и покупателей поддельных документов? И вводить ли обязательную вакцинацию в стране? На эту острую тему поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения Украины,главный государственный санитарный врач Украины;

Евгений Енин,первый заместитель министра внутренних дел Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга народа», глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации;

Арсен Жумадилов, генеральний директор ГП «Медицинские закупки Украины»;

Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение «Батькивщина»;

Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии « Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Владимир Гройсман, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана»;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Евгений Комаровский, врач-педиатр, телеведущий;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины (2020-2021);

Борис Бриль, врач-анестезиолог медицинского центра «Рамат Авив»;

Леся литвинова, Глава благотворительной организации “Свои”;

Александр Вишняков, директор департамента по региональному развитию «Метинвест Холдинг»;

Александр Яковлев, мэр Скадовска;

Николоз Кипшидзе, врач Михеила Саакашвили.

Они говорят, а решает народ.