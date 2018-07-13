В МИУ назвали количество купленных с начала года электромобилей

Новости Общество 13.07.2018 - 15:26
Фото: иллюстративное фото (volvocars.com)
Фото: иллюстративное фото (volvocars.com)

В среднем 20 украинцев ежедневно пересаживаются на электрокары

В Украине за первое полугодие 2018  года купили 3,5 тыс. электромобилей. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По информации министерства, за первое полугодие украинцы приобрели 3 596 электромобилей в то время, как всего за прошлый год было куплено 2 532 электрокаров. В министерстве подсчитали, что в среднем в стране 20 человек ежедневно пересаживаются на электрокары.

В МИУ назвали количество купленных с начала года электромобилей

Фото: инфографика МИУ

Напомним, ранее сообщалось, что всего в Украине зарегистрировано более 7 тысяч электромобилей. Отметим, в марте агентство Bloomberg сообщало, что электромобили могут стать дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года. В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей состоится в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации издания, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий - материал, необходимый для производства литий-ионных батарей.


 

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Теги:  МИУ,  электромобили  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС