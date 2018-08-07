В Україні збільшився попит на електромобілі на 64%

Офіційно в Україні зареєстровано близько 2,5 тис. електромобілів

В Україні за сім місяців 2018 року попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, зріс на 64%. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Відзначається, що у січні-липні 2018 року український парк електромобілів поповнили 2490 машин. Зростання попиту, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, склало 64%.

При цьому абсолютна більшість електромобілів - 84%, що стали на облік за сім місяців цього року, були вже з пробігом.

Що стосується популярних моделей, то українці найчастіше купують Nissan Leaf. На сьогодні ця модель займає майже 2/3 ринку електромобілів. Всього з початку 2018 рік року в Україні зареєстрували 1621 Nissan Leaf.

На другому місці за популярністю в українців став BMW i3 - їх було зареєстровано 182 штук. На третьому місць Tesla Model S - 123 штуки.

Ще 78 електромобілів ввезли в Україну від виробника Mercedes-Benz - B Electric Drive. Автомобілі SMART Fortwo на електротязі склали 69 штук. Tesla Model Х - 57 штук; KIA Soul EV - 53 штуки; VOLKSWAGEN е-Golf - 52 штук; TOYOTA RAV-4 EV - 46 штук; FIAT 500е - 37 електромобілів.

Нагадаємо, що даними Міністерства інфраструктури України, оприлюдненими 13 липня 2018 року, в Україні за перше півріччя 2018 року купили 3,5 тис. електромобілів. Згідно зі статистикою міністерства, кожен день на електромобілі пересідають 20 українців.