Tesla снова отчиталась о рекордных убытках

Илон Маск отчитался о рекордном квартальном убытке в 715,5 млн долларов

Компания Tesla понесла рекордные квартальные убытки размером в 717,5 млн долларов. Об этом сообщает AP.

По сравнению с аналогичным периодом год назад, убытки компании стали большими почти в два раза.

Во время конференции с инвесторами, Илон Маск заявил, что рассчитывает выйти в прибыль уже в следующем квартале. С его слов, это станет возможным благодаря увеличению производства электромобилей Tesla 3.

Также Маск извинился перед инвесторами, на чьи вопросы он отказался отвечать.

После его выступления перед инвесторами акции компании на внебиржевых торгах смогли вырасти на 9%.

Напомним, Tesla планирует построить завод в Европе. Планируется, что на новом предприятии будут одновременно производиться аккумуляторы и собираться машины.