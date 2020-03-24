В Україні збільшилася кількість заражених коронавірусом

13 нових випадків у Чернівецькій області
У Чернівецькій області діагностували ще 13 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.
Таким чином, загальна кількість інфікованих у області складає 38 людей.
"За результатами, які ми отримали сьогодні зранку, ми, нажаль, маємо збільшення кількості інфікованих людей в області. Це є додатково 13 осіб", - сказав Осачук.
Найбільше інфікованих у селі Колінківці Хотинського району - 12 осіб. Ще 7 українців коронавірусом заразилися у населеному пункті Брусниця Кіцманського району.
Загалом географія розповсюдження вірусу у Чернівецькій області виглядає так:
Раніше повідомлялося, що до Чернівецької обласної дитячої лікарні госпіталізували чотири дитини із підозрою на коронавірус.
Як повідомляло РБК-Україна, всього з початку року до Центру громадського здоров'я України надійшло 756 підозр на коронавірус. З них 620 зразків - негативні. Наразі перевіряються ще 52 людини.