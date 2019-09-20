В Украине увеличилось количество получателей субсидий

Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2019 года получали 2274,0 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс.., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., в июле - 2221,7 тыс..

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По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 46,9% и составил 141,8 грн.

В январе-августе 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 2485,9 тыс. домохозяйств, что на 41,4% меньше, чем в январе-августе 2018 года. За это время назначены субсидии 3159,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 7,2%.

Как сообщил РБК-Украина, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле 2019 года получали 2221,7 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в июне и - 2061,1 тыс. домохозяйств.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.