Кабмин расширил список банков для выплаты монетизированных субсидий

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минсоцполитики обнародовало перечень из 34 банков

Кабинет министров Украины расширил перечень банков, через которые граждане могут получать монетизованную субсидию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отметили в Минсоцполитики, это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.

В министерстве напомнили, что начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут проводить местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

В то же время, тем, кто еще не вышел на пенсию, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если субсидиант желает получать монетизованную субсидию в другом банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках будут получать монетизовану субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Зимнюю субсидию управление соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года, напомнили в Минсоцполитики.

Монетизованную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:

1. АО "Укрэксимбанк"

2. АО "Ощадбанк"

3. ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"

4. ПАО АБ "Укргазбанк"

5. ПАО "УКРСОЦБАНК"

6. ПАО "Райффайзен Банк Аваль"

7. ПАО "КРЕДОБАНК"

8. ПАО "УкрСиббанк"

9. ПАО "Идея Банк"

10. ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

11. ПАО"ПИРЕУС БАНК МКБ"

12. ПАО "АЛЬФА-БАНК"

13. ПАО "ОТП Банк"

14. ПАО "Банк Альянс"

15. ПАО АКБ "Львов"

16. ПАО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

17. ПАО "МТБ БАНК"

18. ПАО АБ "ПИВДЕННЫЙ"

19. ПАО "Полтава-банк"

20. ПАО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

21. ПАО "ВОСТОЧНО - УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

22. ПАО "МЕГАБАНК"

23. ПАО "СКАЙ БАНК"

24. ПАО "Юнекс Банк"

25. ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк"

26. ПАО "Универсал Банк"

27. ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"

28. ПАО "АКБ "РАДАБАНК"

29. ПАО "БАНК ВОСТОК"

30. ПАО "Банк инвестиций и сбережений"

31. ПАО "АКБ "КОНКОРД"

32. ПАО "МОТОР-БАНК"

33. ПАО "КБ "АККОРДБАНК"

34. ПАО "КРИСТАЛБАНК"

Как сообщил РБК-Украина, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.