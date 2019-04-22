В України збільшилася кількість отримувачів субсидій

Фото: колаж (РБК-Україна)

Середній розмір нової призначеної субсидії в березні також виріс

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 37,4% і становив 640,5 грн.

У січні-березні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 640,5 тис. домогосподарств, що на 2% більше, ніж у січні-березні 2018 року. За цей час призначено субсидії 747,6 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 31,2%.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.