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В Україні кількість жертв коронавіруса збільшилася до 340

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 09:15
В Україні кількість жертв коронавіруса збільшилася до 340
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

За добу від COVID-19 померли 13 осіб

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 українців. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Станом на ранок 7 травня в Україні офіційно зареєстровано 340 випадків смерті від COVID-19.

"За добу було зафіксовано 13 летальних випадків. Але при цьому хороша новина - 299 одужали", - заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 327 летальних випадки від інфекції. Зокрема, 6 травня було зафіксовано 5 нових смертей в Чернівецькій області. На сьогоднішній день цей регіон є антилідером за кількістю нових заражень: з початку епідемії там захворіли понад 2 тис. українців.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували зростання нових випадків коронавірусу. COVID-19 за добу підтвердили у 507 осіб. Вчора, нагадаємо, повідомлялося про 487 нові випадки.

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