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В Украине увеличили выплаты военным летчикам

Автор: Артур Родивилов

Приказом министра обороны Алексея Резникова в рамках первого этапа повышения денежного довольствия в Вооруженных силах увеличены выплаты военным летчикам. Повышенная зарплата на 10-16 тысяч начисляется с 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Пилоты в Вооруженных силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны.

Подчеркнуто, что всего в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 миллион гривен.

Напомним, в сентябре Министерство обороны Украины задолжало военным 1,5 млрд гривен. В ведомстве тогда заверили, что решат проблему в ближайшее время.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Кроме того, Кабинету министров поручено усовершенствовать систему денежного довольствия военных.

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Зарплата в Украине