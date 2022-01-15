В Украине увеличили выплаты военным летчикам

Приказом министра обороны Алексея Резникова в рамках первого этапа повышения денежного довольствия в Вооруженных силах увеличены выплаты военным летчикам. Повышенная зарплата на 10-16 тысяч начисляется с 1 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

Пилоты в Вооруженных силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны.

Подчеркнуто, что всего в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 миллион гривен.