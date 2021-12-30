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В Украине повысят минимальную зарплату военным: когда и на сколько

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 22:22
В Украине повысят минимальную зарплату военным: когда и на сколько Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Кроме того, Кабинету министров поручено усовершенствовать систему денежного довольствия военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно указу, правительство должно обеспечить с 2023 года минимальное денежное довольствие военным на уровне не менее двухкратного размера минимального размера заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. Нововведение не затрагивает военнослужащих срочников.

Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Отметим, согласно планам Министерства финансов, с 1 января 2023 года минимальная заработная плата украинца возрастет до 7 176 гривен. Следовательно, с января 2023 года, в случае выполнения поручения президента, минимальная зарплата военных составит 14 352 гривен.

Напомним, в сентябре Министерство обороны Украины задолжало военным 1,5 млрд гривен. В ведомстве тогда заверили, что решат проблему в ближайшее время.

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