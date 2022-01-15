В Україні збільшили виплати військовим льотчикам

Наказом Міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення в Збройних силах збільшені виплати військовим льотчикам. Підвищена зарплата на 10-16 тисяч нараховується з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

Пілоти в Збройних силах з 1 січня також отримуватимуть конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але і порівнянні з колегами в інших відомствах сектора національної безпеки і оборони.

Підкреслено, що всього протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде направлено 251 мільйон гривень.