В Украине увеличили максимальное расстояние между новыми станциями метро

Изменениями в государственные строительные нормы увеличено максимальное расстояние между новыми станциями метро с 2 до 3 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отметили в министерстве, норма вступила в силу 1 сентября этого года и касается только нового строительства.

Согласно новым ГСН, расстояние между станциями должно быть не менее 900 м и не более 3 км. При этом, если расстояние составляет более 2 км, то необходимо предусматривать аварийный выход.

В Минрегионе считают, что нововведение даст возможность более оптимально организовывать маршруты общественного транспорта, связывая его с важными пересадочными узлами, что позволит всем людям использовать преимущества общественного транспорта и уменьшить пробки на дорогах.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября 2019 года предусмотрено обязательное сужение крайних левых полос движения на крупнейших трассах (дорогах І категории) при их новом строительстве - до 3,5 м вместо 3,75 м.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2019 года в Украине вводится обязательное требование - оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на парковках строящихся или реконструируемых.