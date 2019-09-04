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На крупнейших трассах сузят полосы движения

Новости » Экономика    04.09.2019 - 12:49
На крупнейших трассах сузят полосы движения
Фото: трасса (pixabay com)

Сужение полос будет способствовать повышению безопасности движения на скоростных трассах

Изменениями в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования предусмотрено обязательное сужение крайних левых полос движения на крупнейших трассах (дорогах І категории) при их новом строительстве - до 3,5 м вместо 3,75 м. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отметили в министерстве, нормы начали действовать с 1 сентября 2019 года и будут способствовать повышению безопасности движения на новых скоростных трассах.

Кроме этого, установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (І -II категорий) - 3 м вместо 2,5 м. А также введены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых, которые позволяют проектировать горные и другие трассы на сложных ландшафтах с лучшей видимостью.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2019 года в Украине вводится обязательное требование - оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на парковках строящихся или реконструируемых.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября во время строительства новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки для снижения скорости движения.

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