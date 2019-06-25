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Электрозарядки на парковках с 1 июля будут обязательными

Новости » Экономика    25.06.2019 - 11:12
Электрозарядки на парковках с 1 июля будут обязательными
Фото: электромобили (Рe360.yale.edu)

Пока зарядками обустроят только 5% машиномест

Новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей вступают в силу с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно новым нормам, в Украине вводится обязательное требование - оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на парковках строящихся или реконструируемых.

Как отметили в пресс-службе, в 2015 году в Украине насчитывалось всего 500 электрокаров, а сейчас почти 13 тысяч. Только этой весной спрос на электромобили среди украинцев вырос на 67%.

В Минрегионе объявили о планах, чтобы к 2030 году все парковки в Украине стали на 100% обустроены электрозарядками.

Напомним, в проекте изменений в Государственне строительные нормы предлагаются устанавливать туалеты на новых или реконструированных остановках общественного транспорта. Согласно проекту изменений в ГСН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения на остановках общественного транспорта необходимо предусматривать общественные туалеты.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября во время строительства новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки для снижения скорости движения.

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Новости Украины строительствоэлектромобили
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