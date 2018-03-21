В Украине увеличили государственные премии для журналистов и художников

Основные государственные премии в этой сфере увеличены до 20 тыс. гривен

Кабинет министров Украины увеличил государственные премии для журналистов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений и коллективов театра и кино. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно документу, премию имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики увеличили с 5 000 до 20 000 гривен, премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности - с 2 000 до 10 000 гривен. Также увеличена до 20 000 гривен премия имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества и премия имени Максима Рыльского.

Предполагается, что данное решение повысит престиж государственных премий. Выплата премий, как и ранее, будет обеспечиваться за счет ассигнований, предусмотренных Госкомтелерадио по своей бюджетной программе.

Фото: постановление Кабмина о премиях

Напомним, ранее сообщалось, что на поддержку украинского кинопроизводства выделили почти 1 млрд гривен, что в два раза больше, чем в 2017 году.