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В Украине увеличили государственные премии для журналистов и художников

НовостиОбщество    21.03.2018 - 16:03
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Основные государственные премии в этой сфере увеличены до 20 тыс. гривен

Кабинет министров Украины увеличил государственные премии для журналистов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений и коллективов театра и кино. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно документу, премию имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики увеличили с 5 000 до 20 000 гривен, премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности - с 2 000 до 10 000 гривен. Также увеличена до 20 000 гривен премия имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества и премия имени Максима Рыльского.

Предполагается, что данное решение повысит престиж государственных премий. Выплата премий, как и ранее, будет обеспечиваться за счет ассигнований, предусмотренных Госкомтелерадио по своей бюджетной программе.

 

Фото: постановление Кабмина о премиях

Напомним, ранее сообщалось, что на поддержку украинского кинопроизводства выделили почти 1 млрд гривен, что в два раза больше, чем в 2017 году.

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, деньги, премия
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