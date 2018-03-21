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В Україні збільшили державні премії для журналістів та митців

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 16:03
Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)
Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Основні державні премії в цій сфері збільшені до 20 тис. гривень

Кабінет міністрів України збільшив державні премії для журналістів, художників, перекладачів художніх і публіцистичних творів та колективів театру і кіно. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з документом, премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики збільшили з 5 000 до 20 000 гривень, премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності - з 2 000 до 10 000 гривень. Також збільшена до 20 000 гривень премія імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва та премія імені Максима Рильського.

Передбачається, що дане рішення підвищить престиж державних премій. Виплата премій, як і раніше, буде забезпечуватись за рахунок асигнувань, передбачених Держкомтелерадіо за своєю бюджетною програмою.

 

Фото: постанова Кабміну про премії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підтримку українського кіновиробництва виділили майже 1 млрд гривень, що в два рази більше, ніж у 2017 році.

 

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Теги: Кабінет Міністрів України, деньги, премия
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