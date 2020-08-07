В Украине увеличат минимальную зарплату: в Раде появился текст закона

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минимальную зарплату предлагается повысить уже с 1 сентября

В Верховной раде появился текст законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты в Украине. В случае принятия минималку могут повысить до 5000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, проект предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС. Его размер составит 2225 гривен (повышение составит 5,86%).

Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной зарплаты и должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС хотят обеспечить благодаря экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга".

Эта сумма составит 3,5 млрд гривен. Она возникла в связи с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Кроме того, учитывая предложение повышения минималки, предлагают увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.

Напомним, Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Как писало РБК-Украина, согласно принятому на прошлой неделе макропрогнозу Кабинета министров, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в 2023 году - до 7 176 гривен.

До этого сообщалось, что правительство инициирует на 20-ые числа августа внеочередную сессию Верховной рады, на которой, в том числе, планируют одобрить закон о повышении минималки.