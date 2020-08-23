В Украине утвердили стратегию реабилитации ветеранов войны

Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны. Соответствующий указ президент подписал 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, что будет способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы о мерах реабилитации, программ подготовки, переподготовки и трудоустройства в сфере реабилитации.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря текущего года план действий на 2021-2025 гг. по реализации Национальной стратегии, утвержденной указом.

Ранее сегодня, в День государственного флага Украины, президент Владимир Зеленский, выступая на открытии III Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина", отметил необходимость улучшения лечения и реабилитации участников боевых действий.

Напомним, в августе Кабинет министров выделил более 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, которые получили инвалидность в результате участия в операции.

Отметим, в конце июля КМУ выделил почти 11 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, которые получили инвалидность в результате участия в операции.