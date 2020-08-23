В Україні затвердили стратегію реабілітації ветеранів війни

Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Відповідний указ президент підписав 23 серпня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Документ передбачає створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни, що сприятиме їхньому поверненню до виконання обов'язків військової служби або соціальної та трудової адаптації.

Також Стратегія дасть змогу створити умови для формування й розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації. Зокрема, документ передбачає функціонування ветеранської медіаплатформи щодо заходів реабілітації, програм з підготовки, перепідготовки та працевлаштування у сфері реабілітації.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України повинен розробити та затвердити до 1 грудня поточного року план дій на 2021-2025 рр. щодо реалізації Національної стратегії, затверджено указом.

Раніше сьогодні, у День державного прапора України, президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті ІІІ Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми - там Україна", відзначив необхідність покращення лікування та реабілітації учасників бойових дій.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів виділив понад 9 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Відзначимо, в кінці липня КМУ виділив майже 11 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.