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Кабмин выделил свыше 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО

Украина, Среда 12 августа 2020 16:05
Кабмин выделил свыше 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Помощь направят и бойцам АТО, получившим инвалидность в результате участия в операции

Кабинет министров выделил свыше 9 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность в результате участия в операции. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, правительство выделило 9 267,05 тысячи гривен для оказания помощи указанным категориям лиц. А именно одноразовую помощь получат члены семей пяти человек, погибших во время АТО, и пять бойцов АТО, получивших инвалидность во время операции.

Указано, что средства выделили Министерству по делам ветеранов.

До 15 октября ведомство обязали представить отчет об использовании выделенных средств.

Отметим, в конце июля КМУ выделил почти 11 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность в результате участия в операции.

Как писало РБК-Украина, Кабмин направил местным бюджетам 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни: правительство утвердило соответствующие распоряжения.

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