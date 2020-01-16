В Україні затвердили Стратегію розвитку фінсектору до 2025 року

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Стратегія передбачає проведення реформ в усіх сегментах фінансового сектору

Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФП), Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами:

зміцнення фінансової стабільності;

сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки;

розвиток фінансових ринків;

розширення фінансової інклюзії;

впровадження інновацій у фінансовому секторі.

Для подальшого зміцнення фінансової стабільності регулятори серед іншого спрямовуватимуть свої зусилля на посилення захисту прав кредиторів та інвесторів, запровадження плану дій BEPS, підвищення рівня корпоративного управління у фінансових установах, посилення вимог до їх внутрішнього контролю, удосконалення системи гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних фінансових установ з ринку, впровадження ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами, регуляторних вимог у сфері регулювання та нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС тощо, зазначили в НБУ.

Крім того, макроекономічний розвиток стимулюватиметься шляхом активізації кредитування малого і середнього підприємництва, зокрема фермерських господарств під заставу землі, усунення перешкод для перезапуску іпотечного кредитування, експортного фінансування. Іншими завданнями за цим напрямом є виважена фіскальна політика, розвиток ринку небанківського кредитування, посилена координація дій Мінфіну та НБУ, запровадження II рівня та удосконалення регулювання III рівня пенсійної системи, розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Для розвитку фінансових ринків регулятори працюватимуть над завершенням валютної лібералізації, створенням ліквідних ринків фінансових інструментів (деривативів, корпоративних акцій та облігацій тощо), дерегуляцією ринків небанківських фінансових послуг з низьким рівнем ризиків або тих, що не відповідають практикам ЄС.

Інновації у фінансовому секторі охоплюватимуть широкий спектр дій, серед яких, зокрема: розвиток системи віддаленої ідентифікації BankID, створення платформи для краудфандингу та венчурного капіталу, а також регуляторних "пісочниць" за типом sandbox, запровадження нових технологій для платежів та переказів, розширення доступу учасників фінансових ринків до публічних реєстрів, розвиток big data, blockchain та хмарних технологій тощо.

Таким чином, Стратегія передбачає проведення реформ в усіх сегментах фінансового сектору: на банківському ринку, в секторі небанківських фінансових установ, на ринках капіталу. Реалізація Стратегії дасть змогу створити за п’ять років прозорий, конкурентний, стабільний та високотехнологічний фінансовий сектор. За таких умов він стане драйвером сталого та інклюзивного розвитку економіки України та сприятиме підвищенню добробуту громадян через ефективне акумулювання та перерозподіл фінансових ресурсів в економіці, зазначили в НБУ.

Документ підписали голова НБУ Яків Смолій, міністр фінансів України Оксана Маркарова, голова НКЦПФР Тимур Хромаєв, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут, член НКРРФП Денис Ястреб.

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Нагадаємо, Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року почали розробляти в травні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.