В Украине усыхает почти 400 тыс. га леса

В мае агентство зафиксировало усыхание на площади около 350 тыс. га, а до августа оно увеличилось почти на 50 тыс. га

В Украине усыхает почти 400 тысяч гектаров лесных насаждений, в том числе в последние годы наблюдается значительное увеличение объемов усыхания сосновых лесов Полесья. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Указано, что центры массового усыхания уже охватили Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и продолжают увеличиваться по всей территории Украины.

"По состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет 395 400 га, из которых сосновые насаждения на площади почти 200 тысяч га, что уже превышает годовые показатели прошлого года", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что усыхание ельников в Карпатском регионе существует давно, но остается актуальным и сегодня. Несмотря на все усилия лесоводов, на площади около 30 тысяч га этот процесс имеет негативную тенденцию к росту.

Отмечается, что в мае агентство зафиксировало усыхание на площади около 350 тысяч гектаров, а до августа оно увеличилось почти на 50 тысяч гектаров.

В ведомстве добавили, что в Украине, как и во многих других странах мира, стремительно распространяется массовое усыхание хвойных лесов, связанное с изменением климата, в частности, глобальным потеплением.

"Температура повышается и уменьшается количество осадков, поэтому снижается уровень грунтовых вод. В связи с этим деревья теряют сопротивление к заселению вредными насекомыми, в частности, короедами. В частности, распространенный в Украине верховой короед уничтожает дерево под корой, оно начинает синеть сверху вниз", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 26 июля принял решение о создании рабочей группы для аудита государственных предприятий лесного хозяйства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин до середины сентября подготовит отчет о контрабанде леса. Предполагается, что дела о контрабанде передадут в антикоррупционный суд.