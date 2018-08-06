В Україні всихає майже 400 тисяч га лісу

У травні агентство зафіксувало всихання на площі близько 350 тис. га, а до серпня воно збільшилося майже на 50 тис. га

В Україні всихає майже 400 тисяч гектарів лісових насаджень, зокрема в останні роки спостерігається значне збільшення обсягів всихання соснових лісів Полісся. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.

Вказано, що осередки масового всихання вже охопили Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та продовжують збільшуватись по всій території України.

"Станом на сьогодні загальна площа всихання становить 395,4 тисяч га, з яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч га, що вже перевищує річні показники минулого року", - сказано у повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що всихання ялинників у Карпатському регіоні існує давно, але залишається актуальним і сьогодні. Попри всі зусилля лісівників, на площі близько 30 тисяч га цей процес має негативну тенденцію до зростання.

Зазначається, що у травні агентство зафіксувало всихання на площі близько 350 тисяч гектарів, а до серпня воно збільшилося майже на 50 тисяч гектарів.

У відомстві додали, що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов'язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним потеплінням.

"Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод. У зв'язку з цим дерева втрачають опір до заселення шкідливими комахами, зокрема, короїдами. Зокрема, поширений в Україні верхівковий короїд знищує дерево під корою, воно починає синіти зверху до низу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 26 липня прийняв рішення про створення робочої групи для аудиту державних підприємств лісового господарства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін до середини вересня підготує звіт про контрабанду лісу. Передбачається, що справи про контрабанду передадуть до антикорупційного суду.