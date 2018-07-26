Правительство создало рабочую группу для аудита контрабанды леса

О результатах аудита контрабанды леса сообщат до 23 августа

Кабинет министров Украины на заседании 26 июля принял решение о создании рабочей группы для аудита государственных предприятий лесного хозяйства. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство поручило Государственной аудиторской службе создать рабочую группу из представителей Минагрополитики, Фискальной службы, Государственной экоинспекции и ряда других ведомств и провести проверку лесхозов, о результатах которой необходимо доложить до 23 августа.

"Как мы будем проводить аудит контрабанды леса: спутник вычисляет объемы вырубленного леса. Смотрим, что это была за вырубка, санитарная или нет. Выясняем, что было экспортировано, кем и куда. Обращаемся к международным партнерам, чтобы они предоставили информацию, какая древесина приехала к ним", - заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Фото: протокольное решение

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин до середины сентября подготовит отчет о контрабанде леса. Предполагается, что дела о контрабанде передадут в антикоррупционный суд.