Кабмин на середину сентября подготовит отчет о контрабанде леса

Гройсман заявил, что дела о контрабанде леса передадут в ВАКС

Кабинет министров на середину сентября подготовит отчет о контрабанде леса. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, контрабанда леса достигла объемов в размере 6-8 млрд гривен в год. Гройсман отметил, что она будет прослежена по всей цепи, а дела в отношении него будут переданы в Высший антикоррупционный суд.

"Надо делать страну богаче, а не уничтожать украинский лес. Мне нужен результат, фамилии, аналитика по фирмам, кто их учреждал. На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе в персоналиях", - отметил премьер.

Гройсман подчеркнул необходимость проведения аудита всех лесохозяйств объединенными усилиями ГФС, Нацполиции и Госаудитслужбы.

"Надо остановить это варварское уничтожение украинских лесов, когда под видом топливной древесины вывозят деловой, прекрасный лес. Важно провести аудит всех лесохозяйств, объединенными усилиями ГФС, Нацполиции, Госаудитслужбы, чтобы мы знали, сколько вырублено леса, сколько экспортировано, сколько потеряло государство, но самое главное, сколько мы потеряли леса, чтобы мы могли восстанавливать украинские леса", - сказал он и добавил, что работа должна быть публичной.

Кроме того, по словам главы правительства, "Укрзализныця" отныне будет фиксировать перевозки леса и документацию, передавать фотоматериалы Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции.

"Так мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким, и мы хотим передать его в Антикоррупционный суд", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что вскоре появится алгоритм действий с учетом полномочий всех органов, а также будет создана рабочая группа.

Напомним, как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко ветировал закон об уголовной ответственности за контрабанду леса. Этот закон нардепы поддержали во втором чтении 3 июля.