В Украине установили размер туристического сбора

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки для украинцев и 208,65 грн для иностранцев

В Украине установили максимальный размер туристического сбора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечается, в абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

Сообщается, что с 1 января 2019 года размер ставки туристического сбора устанавливается в процентах от минимальной зарплаты: до 0,5% для украинцев и до 5% для иностранцев. Кроме того, отмечается, что в Украине местные советы могут принимать решение об установлении нулевой ставки туристического сбора.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Венеции планируют введение нового налога для туристов, которые будут добираться на поезде, автомобиле и воздушном транспорте. Планируется введение налога в размере от 2,5 до 5 евро.

Как писало РБК-Украина, в Японии с 7 января вступил в силу новый налог в размере 1000 иен (9,20 доллара) для тех, кто покидает страну на самолете или корабле.