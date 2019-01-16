В Україні встановили розмір туристичного збору

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу для українців та 208,65 грн для іноземців

В Україні встановили максимальний розмір туристичного збору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як зазначається, в абсолютному вимірі в 2019 році туристичний збір не може перевищувати 20,86 грн за добу розміщення для українських туристів та 208,65 грн (близько 6,5 євро) для іноземців.

Повідомляється, що з 1 січня 2019 року розмір ставки туристичного збору встановлюється у відсотках від мінімальної зарплати: до 0,5% для українців та до 5% для іноземців. Крім того, зазначається, що в Україні місцеві ради можуть ухвалювати рішення про встановлення нульової ставки туристичного збору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Венеції планує введення нового податку для туристів, які добиратимуться на поїзді, автомобілі та повітряному транспорті. Планується введення податку розміром від 2,5 до 5 євро.

Як писало РБК-Україна, у Японії з 7 січня набув чинності новий податок у розмірі 1000 ієн (9,20 долара) для тих, хто залишає країну літаком або кораблем.