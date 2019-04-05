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В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Нептун"

Новости » Происшествия    05.04.2019 - 16:08
В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Нептун"
Фото: ракетный комплекс "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях

В Украине в Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Указано, что все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях.

"Очередной этап испытания, который состоялся на Государственном испытательном полигоне ВСУ, прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

При этом указано, что эта ракета может использоваться и Сухопутными силами Вооруженных сил Украины.

Напомним, в августе 2018 года конструкторское бюро (КБ) "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун". Испытания также проходили на полигоне в Одесской области. Как известно, 30 января 2018 года состоялись успешные первые летные испытания крылатой ракеты "Нептун".

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал, что готовится к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВС Украины.

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