В Украине успешно испытали ракетный комплекс "Нептун"

Все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях
В Украине в Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Указано, что все составляющие и комплектующие комплекса произведены на украинских оборонных предприятиях.
Щодня посилюємо обороноздадність країни.— Петро Порошенко (@poroshenko) April 5, 2019
Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ
"Очередной этап испытания, который состоялся на Государственном испытательном полигоне ВСУ, прошел успешно. Группа кораблей из 11 судов Военно-морских сил обеспечивала безопасность стрельб в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
При этом указано, что эта ракета может использоваться и Сухопутными силами Вооруженных сил Украины.
Напомним, в августе 2018 года конструкторское бюро (КБ) "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун". Испытания также проходили на полигоне в Одесской области. Как известно, 30 января 2018 года состоялись успешные первые летные испытания крылатой ракеты "Нептун".
Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал, что готовится к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВС Украины.