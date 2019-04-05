В Україні успішно випробували ракетний комплекс "Нептун"

Фото: ракетний комплекс "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Усі складові та комплектуючі комплексу вироблені на українських оборонних підприємствах

В Україні в Одеській області пройшли успішні випробування ракетного комплексу "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Вказано, що всі складові та комплектуючі комплексу вироблені на українських оборонних підприємствах.

Щодня посилюємо обороноздадність країни.



Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ — Петро Порошенко (@poroshenko) April 5, 2019

"Черговий етап випробування, яке відбулося на Державному випробувальному полігоні ЗСУ, пройшов успішно. Група кораблів з 11 суден Військово-морських сил забезпечувала безпеку стрільб в акваторії Чорного моря", - сказано у повідомленні.

При цьому вказано, що ця ракета може використовуватися і Сухопутними силами Збройними силами України.

Нагадаємо, в серпні 2018 року конструкторське бюро (КБ) "Луч", яке входить у державний концерн "Укроборонпром", опублікувало відео нових випробувань української крилатої ракети наземного базування "Нептун". Випробування також проходили на полігоні в Одеській області. Як відомо, 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун".

Як писало РБК-Україна, в грудні 2018 року державний концерн "Укроборонпром" анонсував, що готується до серійного виробництва крилатої ракети "Нептун" у разі прийняття на озброєння ЗС України.