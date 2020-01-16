В Украине ускорился рост безработицы

В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

При этом за ноябрь количество безработных выросло на 29,6 тысяч.

По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59,0 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре -6,0).

Как сообщало РБК Украина, максимальное пособие безработным увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

Напомним, уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами. Уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине была безработица в Испании - 13,9%.

Кроме того, Украина находится среди аутсайдеров по уровню занятости населения в сравнении с большинством стран ЕС. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60,0%.