Уровень безработицы в Украине остается одним из самых высоких в Европе

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Украинцы работают и зарабатывают значительно меньше, чем европейцы

Уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами. Об этом говорится в "Обзоре рынка труда" министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в докладе, уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине, была безработица в Испании - 13,9%.

Кроме того, Украина находится среди аутсайдеров по уровню занятости населения в сравнении с большинством стран ЕС. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60,0%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

Напомним, по данным Госстата, количество безработных в Украине в III квартале 2019 года в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,3 млн человек. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,3%.