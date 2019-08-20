В Украине усилят нормы безопасности в отелях после пожара в Одессе

На фоне пожара в одесском отеле "Токио Стар", Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины усилило нормы по пожарной безопасности для гостиниц, которые вступят в силу с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минрегион.

В соответствии с новыми нормами, гостиницы должны быть оборудованы системами противопожарной защиты в соответствии с государственными строительными нормами "Системы противопожарной защиты".

"В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения водой, а также современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября", - заявил заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Также разрешается размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных и жилых зданий I-III степени огнестойкости при условии отделения их в противопожарный отсек с отдельными путями эвакуации.

Напомним, в Одессе 17 августа в отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек. Владельцу отеля Вадиму Черному полиция сообщила о подозрении. Ему инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

Также РБК-Украина сообщало, что по документам здание отеля "Токио Стар" числилось как "складские помещения". Относительно выдачи разрешений отелю могут открыть уголовное производство.