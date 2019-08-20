В Україні посилять норми безпеки в готелях після пожежі в Одесі

На тлі пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України посилило норми пожежної безпеки для готелів, які набудуть чинності з 1 жовтня. Про це повідомляє пресс-служба Мінрегіон.

Згідно з новими нормами, готелі повинні бути обладнані системами протипожежного захисту згідно з державними будівельними нормами "Системи протипожежного захисту".

"Зокрема, вводимо можливість використання ефективних систем пожежогасіння водою, а також сучасних систем раннього виявлення загроз і надзвичайних ситуацій. Норми почнуть діяти вже з жовтня", - заявив заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Також дозволяється розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських і житлових будівель I-III ступенів вогнестійкості за умови відокремлення їх у протипожежний відсік з окремими шляхами евакуації.

Нагадаємо, в Одесі 17 серпня в готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб. Власнику готелю Вадима Чорного поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що за документами будівля готелю "Токіо Стар" значилося як "складські приміщення". Щодо видачі дозволів готелю можуть відкрити кримінальну провадження.