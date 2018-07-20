В Україні посилять контроль на ринку автобусних пасажирських перевезень, - Омелян

З 1 січня 2019 року маршрутки, переобладнані з вантажних транспортних засобів у пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів

Україна з 2019 року посилює контроль на ринку автобусних пасажирських перевезень. Про це заявив глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що сьогодні Омелян провів розширену нараду з представниками автомобільної галузі і керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні.

У ході наради міністр підкреслив, що держава посилює контроль над ринком автобусних пасажирських перевезень.

"Більша частина міських, приміських, міжміських внутрішньообласних та міжобласних автобусних перевезень в Україні здійснюється в умовах, які важко назвати комфортними і безпечними для пасажира. Середній вік "маршруток" - понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості - понад 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються "маршрутками", переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту", - повідомив він.

За його словами, в Україні з 1 січня 2019 року маршрутки, переобладнані з вантажних транспортних засобів у пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуюватися на штрафні майданчики і потім йтимуть на металобрухт.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, сталися смертельні ДТП у Житомирській та Миколаївській областях.

Так, у Житомирській області аварія сталася на трасі Київ - Чоп. Рейсовий пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.

За кермом вантажівки перебував житель Тернопільської області 1981 року народження. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

У Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб. Повідомлялося, що близько 05:00 на 289 км автодороги Київ-Одеса біля селища Криве Озеро рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" з білоруською реєстрацією врізався у вантажівку, яка, який за попередніми даними, стояв з правого боку проїжджої частини через несправність.