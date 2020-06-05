ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками

Новости » Политика     05.06.2020 - 10:36
В Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аваков подчеркнул, что правила лицензирования нужно сделать прозрачными

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками. По его словам, усиление инициирует Кабинет министров.

Об этом он сказал в ходе отчета во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.

"Мы с членами Кабмина, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль жестким, чтобы не было черных денег, которые могли бы финансировать криминал", - заявил глава МВД.

Подчеркнем, по мнению министра, перестрелка стала следствием коррупции в сфере госконтроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

Напомним, полицейские провели обыски по месту жительства участников и возможного соорганизатора вооруженного конфликта в Броварах, в результате чего изъяли арсенал оружия.

Как писало РБК-Украина, в Киеве у здания Рады проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныВерховная РадаАрсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь