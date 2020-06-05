Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Аваков підкреслив, що правила ліцензування необхідно зробити прозорими

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями. За його словами, посилення ініціює Кабінет міністрів.

Про це він сказав у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає РБК-Україна.

"Ми з членами Кабміну, прем'єр-міністром ініціювали питання посиленню контролю за дотримання правил пасажирських перевезень та правил ліцензування. Необхідно зробити їх прозорими, а контроль жорстким, щоб не було чорних грошей, які б могли фінансувати кримінал", - заявив глава МВС.

Підкреслимо, на думку міністра, перестрілка стала наслідком корупції у сфері держконтролю за видачу дозволів на транспортні перевезення у Київській області.

Нагадаємо, поліцейські провели обшуки за місцем проживання учасників та можливого співорганізатора збройного конфлікту в Броварах, в результаті чого вилучили арсенал зброї.

Як писало РБК-Україна, в Києві біля будівлі Ради проходить масова акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Автор: Юлия Струк