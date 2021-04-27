В Украине урегулировали процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

"За" проголосовали 258 депутатов ВР.

Закон вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого; вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого; основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.

Предусмотрено два основания для объявления розыска подозреваемого:

если местонахождение подозреваемого неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Разрешается рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Первая из новых норм определяет, что специальное досудебное расследование проводится на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается:

на временно оккупированной территории;

в России;

и/или объявлен в международный розыск.

Вторая правка предусматривает, что судья отказывает в ходатайстве о проведении специального предварительного расследования, если прокурор/следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.

В третьей прописано, что судебное разбирательство в отношении преступлений, определенных в статье 2971 УПК, может осуществляться в отношении обвиняемого, кроме несовершеннолетнего, который скрывается на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.