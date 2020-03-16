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В Кабмине опровергли автоматическое лишение субсидий за просрочку оплаты ЖКХ

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 13:07
В Кабмине опровергли автоматическое лишение субсидий за просрочку оплаты ЖКХ
Фото: Виталий Музыченко (kmu.gov.ua)

 Украинцев не будут автоматически лишать субсидий и льгот

Просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматическое лишение права на субсидию. Об этом на брифинге заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в СМИ распространяются данные о том, что если получатель субсидии и льгот несвоевременно оплатил услуги ЖКХ, то он автоматически теряет право на соответствующие виды социальной поддержки.

"Хотим опровергнуть эту информацию, поскольку уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и наличие или отсутствие задолженности не влияют на право получения льгот или жилищной субсидии на протяжении срока их получения. То есть до завершения текущего отопительного сезона", - отметил Музыченко.

В то же время он добавил, что просроченная более чем на два месяца оплата будет влиять на право получения субсидии на следующий период.

Напомним, ранее сообщалось о выздоровлении первого зараженного в Украине коронавирусом человека. В частности, сегодня анализы первого заболевшего показали отрицательный результат.

В то же время ряд крупных городов усиливает карантинный режим. Сегодня ко Львову и Одессе присоединились Ужгород, Запорожье, Тернополь и Ивано-Франковск.

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