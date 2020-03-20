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Минсоцполитики готовит увеличение коммунальных субсидий в период карантина 

Новости » Общество     20.03.2020 - 02:49
Минсоцполитики готовит увеличение коммунальных субсидий в период карантина 
Фото: Марина Лазебная (twitter/censor)

Решение совместно готовят министерства экономики, финансов и юстиции

В Министерстве соцполитики планируют покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина за счет повышения социальных льгот. Об этом в ефире програмы "Право на владу" на канале 1+1 рассказала глава министерства Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в студии програмы министру задали вопрос: "Что мешает министерству соцполитики принять шаги для отмены коммунальных платежей для населения (на период каратина, - ред.)?".

"Ничего не мешает. Мы обратились. Но поскольку, решение пока не принято, не хотела его комментировать. Мы обратились. Более того, мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники", - заявила Лазебная.

По ее словам, решение готовится Министерством экономики, Минфином и Министерством юстиции.

"Сроки - один день. У нас нет других сроков. Мы написали, сегодня я лично отдала в руки двум министрам. Завтра если мы обсудим этот вопрос, то мы готовы. Потому что и расчеты, мы все сделали. Мы понимаем прекрасно, что люди остаются дома и им будете еще сложнее оплачивать (коммунальные платежи, - ред.), если субсидии не покроют их расходы. Как только это решение будет принято на заседании правительства, я с ним сразу выйду и расскажу об этом людям", - заявила министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн.

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