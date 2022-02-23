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В Украине упростили учет электронных трудовых книжек: что изменилось

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Украина, Среда 23 февраля 2022 18:00
В Украине упростили учет электронных трудовых книжек: что изменилось Фото: электронные трудовые книжки заменят бумажные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял решение об осовременивании учета трудовых отношений наемных работников путем введения его ведения в электронной форме. Постановление принято 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Акты дополнен нормами о возможности применения наряду с бумажной трудовой книжкой (при ее наличии) также сведений из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, то есть электронной трудовой книжки.

"Соответствующие изменения будут способствовать постепенному переходу к учету трудовой деятельности в электронной форме, сохранению достоверных сведений о страховом стаже и трудовой деятельности и упрощению ведения кадрового учета", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в Украине вступает в силу закон о электронных трудовых книжках, согласно которым, вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме.

ПФУ в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

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Кабинет Министров Украины
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