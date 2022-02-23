В Україні спростили облік електронних трудових книжок: що змінилося
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі. Постанова прийнята 23 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Акти доповнено нормами щодо можливості застосування у відповідних правовідносинах поряд з паперовою трудовою книжкою (у разі її наявності) також відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто електронної трудової книжки.
"Відповідні зміни сприятимуть поступовому переходу до обліку трудової діяльності в електронній формі, збереженню достовірних відомостей про страховий стаж і трудову діяльність та спрощення ведення кадрового обліку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 червня в Україні набуває чинності закон про електронні трудові книжки, згідно з яким, запроваджується облік трудової діяльності не в паперовій, а в електронній формі.
ПФУ протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.