В Україні спростили облік електронних трудових книжок: що змінилося

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі. Постанова прийнята 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

Акти доповнено нормами щодо можливості застосування у відповідних правовідносинах поряд з паперовою трудовою книжкою (у разі її наявності) також відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто електронної трудової книжки.

"Відповідні зміни сприятимуть поступовому переходу до обліку трудової діяльності в електронній формі, збереженню достовірних відомостей про страховий стаж і трудову діяльність та спрощення ведення кадрового обліку", - йдеться в повідомленні.