В Украине упростили регистрацию ГБО на автомобилях

Иллюстративное фото (УНИАН)

При регистрации газобаллонного оборудования не нужен обязательный экспертный обзор

В Украине упростили регистрацию газобаллонного оборудования на автомобилях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что теперь регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона не будет предусматривать обязательный экспертный обзор.

"Теперь эти услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно у администратора сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по новому закону о растаможке "евроблях" украинцы оформили уже почти 2,8 тыс. автомобилей. При этом сумма уплаченных таможенных платежей составила почти 187,1 млн гривен.

Также ранее стало известно, что народные депутаты и Министерство финансов подготовили ряд изменений во временный порядок таможенного оформления транспортных средств. В частности, данные изменения должны решить проблему, при которой таможенные органы при оформлении сами определяют стоимость "евробляхи".